Roma 2021: anche nei Municipi verso ballottaggio centrodestra-centrosinistra

- Si iniziano a delineare anche le sfide nei Municipi di Roma che, a parte il caso del Municipio VI, vedono contrapposti il centrosinistra e il centrodestra, replicando lo schema delle coalizioni a livello cittadino. Al momento con una media di circa un terzo delle sezioni pervenute i candidati alla presidenza del centrosinistra sono in vantaggio in 7 territori (I, II, III, VII, VIII, XII, XII), mentre quelli del centrodestra sono in vantaggio in 8 territori (IV, V, VI, IX, XIII, XIV, XV). Il M5s è fuori da tutti i ballottaggi, per ora, tranne che nel Municipio VI dove la candidata pentastellata è sopra di un paio di punti a quello del centrosinistra, Francesco Laddaga. (segue) (Rer)