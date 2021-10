Roma 2021: anche nei Municipi verso ballottaggio centrodestra-centrosinistra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio VI (40,66 per cento le sezioni pervenute) è in testa in gran vantaggio Nicola Franco del centrodestra con il 44,03 per cento dei voti, al secondo posto c'è Francesca Filipponi del M5s con il 22,09 per cento dei voti. Al Municipio VII (33,01 per cento le sezioni pervenute) è in testa Francesco Laddaga per il centrosinistra con il 35,14 per cento dei voti, seguito dal candidato del centrodestra Luigi Avveduto al 30,69 per cento. Al Municipio VIII (36,03 per cento le sezioni pervenute) è in testa con grande vantaggio il candidato del centrosinistra, l'uscente Amedeo Ciaccheri, al 45,48, seguito dal candidato del centrodestra Alessio Scimè con il 26,5 per cento. Al Municipio IX (28,57 per cento le sezioni pervenute) in testa il candidato del centrodestra Massimiliano De Juliis con il 34,65 per cento, seguito dalla candidata del centrosinistra, Titti Di Salvo, con il 28,59 per cento. (segue) (Rer)