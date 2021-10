Brasile: giustizia elettorale presenta codice sorgente delle urne elettroniche un anno prima del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I codici restano a disposizione e possono essere controllati da tecnici della Corte suprema, del parlamento, di singoli partiti politici, dalla magistratura inquirente, dell'Ordine degli avvocati (Oab), dalle Forze Armate, dalla Polizia Federale e dalle università. Durante la cerimonia, il presidente della Tse, il ministro Luís Roberto Barroso, ha affermato che la corte si è impegnata a offrire elezioni trasparenti per la popolazione e ha ribadito che il sistema di voto è sicuro. "Presentare codici sorgente adesso significa renderli disponibili a tutte le parti per poter essere esaminati e supervisionati in ogni fase dello sviluppo del programma", ha affermato Barroso, aggiungendo "dato che il sistema funziona da molto tempo, e fortunatamente funziona bene, molte persone non si sono mai prese la briga di fermarsi per scoprire esattamente in cosa consiste ogni passaggio tecnico di sicurezza, quanto è trasparente e quanto siamo interessati alla verifica della regolarità delle elezioni", ha concluso Barroso. (Brb)