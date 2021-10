Haiti: ex ministro Giustizia su primo ministro Henry, "deve dimettersi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Giustizia di Haiti, Rockefeller Vincent, ha chiesto le dimissioni del primo ministro Ariel Henry, insistendo su un presunto coinvolgimento del capo di governo nell'assassinio del presidente Jovenel Moise. "La nazione haitiana sta vivendo la peggiore crisi politica della sua storia", ha affermato Vincent in un'intervista emessa lunedì alla rete televisiva "Cnn". Vincent, che era stato dimesso da Henry, ha aggiunto che "in tutti i paesi seri, se il primo ministro è sospettato per una questione come questa, deve dare le dimissioni". "Stiamo ancora aspettando", ha aggiunto. Vincent era stato rimosso insieme al procuratore generale Bed-Ford Claude, che aveva annunciato che avrebbe sporto denuncia contro il primo ministro in relazione all'assassinio del presidente haitiano. "Quando licenzi il pubblico ministero e il ministro della Giustizia e metti al suo posto uno che non sa nulla di giustizia è perché stai cercando di insabbiare le indagini", ha affermato. (segue) (Mec)