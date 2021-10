Roma 2021: Gualtieri, Raggi e Calenda candidati forti, rispetto per loro elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi per il M5s e Carlo Calenda di Azione sono "due candidati forti che hanno personalità. Affrontiamo questa fase diversa in cui bisogna scegliere, con grande rispetto nei confronti degli elettori e dei due candidati". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in un ultimo punto con la stampa al suo comitato elettorale a via di Portonaccio. "Ora saranno due settimane cruciali per Roma e per il suo futuro" per "far rinascere Roma, per farla funzionare, per farla diventare più pulita e curata", ha aggiunto. "Siamo fiduciosi e ottimisti. Il successo di Primavalle, un seggio considerato perso e che invece abbiamo vinto ci fa ben sperare. Non faremo apparentamenti e ci rivolgeremo a tutti gli elettori a partire da coloro che hanno votato per Calenda e Raggi" e "anche a chi non è andato a votare. Noi diremo andate a votare, rivediamo il metodo di governo", ha concluso. (Rer)