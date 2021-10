© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo gettato le basi per fare risorgere Roma. Ci sono tanti progetti avviati grazie al lavoro fatto da me, come l'Expo che ho fortemente voluto io, a grandi eventi in arrivo e gare in corso. Ho fatto la parte più difficile e ora chi verrà dopo non ha più scuse per non governare bene. Noi comunque vigileremo". Così la sindaca uscente di Roma e candidata del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. (Rer)