Brasile: dissidenti Farc colombiani coinvolti nell'estrazione illegale di oro in Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le indagini i dissidenti entrerebbero illegalmente nel territorio nazionale, spesso con documenti falsi, per poter estorcere denaro ai minatori illegali impegnati nelle aree minerarie della fascia di confine", ha spiegato Almada, evidenziando che ci sono sospetti che l'oro estratto illegalmente in Brasile venga utilizzato per finanziare le attività dei dissidenti in Colombia. Lo scorso agosto, tra esercito e polizia federale brasiliani hanno condotto un'operazione congiunta nel municipio di Japurá (stato di Amazzonia), a 745 chilometri dalla capitale Manaus, dopo aver ricevuto informazioni sulla presenza di dissidenti Farc nell'area urbana della città. Il blitz si è concluso con due cittadini colombiani arrestati. A partire dall'operazione, la polizia federale coordinata dalla magistratura federale hanno iniziato ad investigare più a fondo. Seppur all'inizio, l'indagine conterebbe già con alcune prove tra cui foto scattate da informatori della polizia che mostrano uomini armati di fucili e uniformi simili a quelli usati dai guerriglieri che si avvicinano alle draghe delle mine. (Brb)