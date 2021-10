Brasile: giustizia elettorale presenta codice sorgente delle urne elettroniche un anno prima del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha organizzato per oggi la tradizionale cerimonia di apertura dei codici sorgente delle urne elettorali, così come sono stati preparati per essere utilizzati nell'ambito delle operazioni di voto per le elezioni presidenziali del 2022. I codici sorgente sono la trascrizione del software in linguaggio digitale, contenente tutte le specifiche sul funzionamento dei sistemi di voto, comprese le urne elettroniche. La presentazione dei codici sorgente è obbligatoria secondo la legge elettorale brasiliana e deve essere fatta fino a sei mesi prima delle elezioni. L'anticipo è stato pensato "con l'obiettivo di migliorare le buone pratiche e la necessità di ampliare la trasparenza del processo elettorale", ha affermato il presidente del Tse, Luís Roberto Barroso. (segue) (Brb)