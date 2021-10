Haiti: ex ministro Giustizia su primo ministro Henry, "deve dimettersi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese caraibico deve procedere all'elezione del nuovo presidente della Repubblica e al rinnovo del parlamento, così come licenziare tramite referendum una nuova Costituzione. Tre appuntamenti che, dopo numerosi cambi di programma, si sarebbero dovuti celebrare il 7 novembre e il 23 gennaio 2022 (per il secondo turno e le elezioni amministrative). Lo scioglimento della Cep rende però incerto il cammino da seguire. Il nuovo Consiglio, secondo l'Accordo, dovrà essere composto da personale indicato da numerosi "settori" della società: conferenza episcopale, rappresentanti delle varie confessioni, i "vodoo", le associazioni di categoria della stampa, gli organismi dei diritti umani, il mondo accademico e via dicendo. Un processo, sottolinea il quotidiano "Le Nouvelliste", tanto articolato quanto lungo. Senza contare che il Paese è ancora in attesa del nuovo esecutivo e che la nuova Cep si sarebbe dovuta insediare proprio entro una settimana dalla nascita del governo. (segue) (Mec)