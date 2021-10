© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho ancora sentito Enrico Letta, ci stiamo rincorrendo, però sono contento anche per lui". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte a Napoli per incontrare il candidato sindaco Gaetano Manfredi. "Anzi - prosegue - ne approfitto adesso per fargli le mie congratulazioni personali per il seggio", conclude. (Ren)