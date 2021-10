Usa: Biden giovedì a Chicago per sostenere nuovi requisiti anti-Covid imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà a Chicago giovedì prossimo - 7 ottobre - per sostenere i nuovi requisiti di vaccinazione contro il Covid-19 per le imprese, in particolare per quel che riguarda le compagnie aeree. “Stiamo assistendo a un forte movimento e a un'azione tempestiva verso i requisiti vaccinali in tutti i settori e, soprattutto, nel settore delle compagnie aeree", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il consueto incontro coi giornalisti a Washington. Biden ha annunciato a settembre l’introduzione dell’obbligo vaccinale per diverse categorie produttive, ma soprattutto l’obbligo per le imprese con più di cento dipendenti di richiedere ai dipendenti di vaccinarsi o di presentare un test anti-Covid negativo ogni tre giorni. Numerose compagnie aeree hanno annunciato la scorsa settimana l’applicazione dell’obbligo vaccinale per i loro dipendenti. La United Airlines ha dichiarato che quasi tutti i suoi dipendenti con sede negli Stati Uniti sono già stati immunizzati. Il viaggio di Biden a Chicago era stato rinviato la scorsa settimana per dar modo all’inquilino della Casa Bianca di seguire il serrato confronto al Congresso sull’agenda economica, in particolare per quello che riguarda il piano di riconciliazione del budget da 3,500 miliardi di dollari e il piano sulle infrastrutture bipartisan da 1,200 miliardi di dollari.(Nys)