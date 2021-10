Brasile: dissidenti Farc colombiani coinvolti nell'estrazione illegale di oro in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospetti dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) starebbero imponendo il pagamento di un 'pedaggio' ai minatori illegali che estraggono clandestinamente oro nei pressi del fiumi Brasile. Lo riferisce "Bbc Brasil" in un'inchiesta giornalistica i cui contenuti sono stati confermati dalla Polizia federale del Brasile. "Individui presumibilmente dissidenti di gruppi paramilitari stranieri agirebbero nella zona di confine della regione del Japurá e sarebbero coinvolti nel traffico di stupefacenti, scortando spedizioni di droga e, più recentemente, lavorando nell'estorsione di minatori illegali che operano nella regione di confine. Non abbiamo dati concreti, ma c'è la possibilità che queste risorse vengano utilizzate per finanziare questi gruppi con sede all'estero", ha affermato sovrintendente della polizia federale dell'Amazzonia, Leandro Almada, in una nota inviata a "BBC Brasil". (segue) (Brb)