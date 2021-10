Roma 2021: anche nei Municipi verso ballottaggio centrodestra-centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio I (35,98 per cento le sezioni pervenute) è in testa Lorenza Bonaccorsi per il centrosinistra con il 40,93 per cento, segue Lorenzo Santonocito per il centrodestra con il 27,28 per cento. Al Municipio II (18,95 per cento le sezioni pervenute) è in testa la candidata del centrosinistra, l'uscente Francesca Del Bello con il 35,35 per cento, segue il candidato del centrodestra Patrizio Di Tursi con il 28,57 per cento. Al Municipio III (42,08 per cento le sezioni pervenute) è al 35,12 per cento il candidato del centrosinistra Paolo Marchionne e al 31,79 per cento la candidata del centrodestra, Giordana Petrella. Al Municipio IV (35,54 per cento le sezioni pervenute) è in testa Roberto Santoro per il centrodestra al 35,01, lo insegue il candidato del centrosinistra Massimiliano Umberti con il 30,63 per cento. Al Municipio V (35,62 per cento le sezioni pervenute) è in testa per il centrodestra Daniele Rinaldi con il 34,76 per cento dei voti, seguito da Mauro Caliste del centrosinistra con il 33,52 per cento. (segue) (Rer)