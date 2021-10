Roma 2021: ballottaggio Michetti-Gualtieri, Raggi al 19,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 737 sezioni scrutinate su 2.603 a Roma, il candidato del centrodestra Enrico Michetti resta in testa agli altri tre principali sfidanti. Michetti infatti si attesta, anche se i dati sono ancora parziali, al 30,86 per cento. Di poco sotto il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri al 26,92 per cento. Al 19,90 per cento invece la sindaca uscente M5s Virginia Raggi. Carlo Calenda, invece, è al 18,34 per cento. Non arrivano all'1 per cento gli altri candidati sindaci. Si va così verso un ballottaggio tra Michetti e Gualtieri. (Rer)