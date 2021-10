Usa: New York, uomo ferito alle gambe durante sparatoria a Times Square

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è rimasta ferita a seguito di una sparatoria a Times Square, nel centro di New York. Lo scrive la stampa statunitense, precisando che colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’uomo alle gambe. Il quotidiano “New York Post” ricorda che si è trattato della terza sparatoria di quest'anno nell'area, una delle principali destinazioni per i turisti della Grande Mela. La sparatoria è avvenuta poco dopo mezzogiorno – ora locale - vicino all'ingresso di una stazione della metropolitana. Stando alle ricostruzioni della polizia, la vittima è stata colpita a livello strada ed è poi è fuggita nella stazione per trovare riparo.(Nys)