Roma 2021: oltre 1.000 sezioni scrutinate nella Capitale, il dettaglio dei voti

- Superata la soglia delle 1.000 sezioni scrutinate, siamo a 1.044 su 2.603, nella Capitale. Le percentuali, con lievi flessioni, confermano Enrico Michetti, candidato del centrodestra, al 30,84 per cento, primo tra i 4 "big" che hanno corso per il Campidoglio. Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, lo segue al 26,87. Non arriva al ballottaggio la sindaca uscente M5s Virginia Raggi ferma al 19,88. Carlo Calenda è invece di poco sotto al 18,44 per cento. Nel dettaglio dei voti: Enrico Michetti 127.747; Roberto Gualtieri 111.327; Virginia Raggi 82.346 e Carlo Calenda 76.375. Non superano la soglia dell'1 per cento gli altri candidati. (Rer)