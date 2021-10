© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se da domani penserò alla squadra di governo? Già da ieri stiano pensando di dare a Roma un governo di centrosinistra". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in un ultimo punto con la stampa al suo comitato elettorale a via di Portonaccio. (Rer)