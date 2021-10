Roma 2021: Raggi, ottenuto risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un risultato importante che dà voce a tantissime persone che hanno creduto in me e nel lavoro che abbiamo fatto: ripristinare un'etica nella politica, riportare il rispetto della legalità nell'uso dei soldi pubblici, dare lavoro in modo pulito a ditte che prima non potevano lavorare su Roma, rifatto strade, case, scuole". Lo ha affermato la sindaca uscente di Roma e candidata del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. (Rer)