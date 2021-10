Usa: Biden attacca leader repubblicano McConnell per ostruzionismo su innalzamento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato il Paese rischia di non poter onorare i propri debiti per la prima volta nella sua storia, qualora il leader della minoranza repubblicana al Senato Mitch McConnell continui a bloccare i tentativi democratici di aumentare il tetto del debito federale. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. Parlando con i giornalisti della situazione di sostanziale stallo fiscale, Biden ha affermato di non poter garantire che gli Stati Uniti saranno in grado di pagare i conti oltre il 18 ottobre se i senatori del Partito repubblicano non si mostreranno disposti a favorire un percorso per mantenere il paese in condizioni di solvibilità. "Non posso credere che sarà il risultato finale, perché le conseguenze sarebbero davvero terribili", ha detto l’inquilino della Casa Bianca. Biden ha quindi accusato i repubblicani di giocare un gioco politico "sconsiderato e pericoloso" con l'economia degli Stati Uniti. La scorsa settimana i conservatori hanno bloccato un disegno di legge approvato dalla Camera che aumenterebbe il limite del debito e anche un tentativo del leader della maggioranza dem al Senato, Chuck Schumer, di inviare alla Camera un disegno di legge sulla sospensione del limite del debito.(Nys)