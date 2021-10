© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarò in Comune non per controllare gli altri, ma per fare il bene dei milanesi. Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano per il centrodestra nella conferenza stampa post elezioni al Mary hotel Nhow dove ha commentato i risultati delle amministrative, annunciando che entrerà a Palazzo Marino come consigliere comunale. (Rem)