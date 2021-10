Amministrative: Salvini, Lega prima forza politica, astensione segnale da non sottovalutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrosinistra governava quasi tutte le città che andavano al voto, ma è la Lega ora la prima forza politica. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa post-amministrative che si è tenuta nella sede della Lega di via Bellerio, a Milano. "Ho visto il dato di Letta, neoparlamentare di Siena, che ha visto votare un terzo degli aventi diritto", ha proseguito Salvini, sottolineando che "chi festeggia il fatto che due terzi dei cittadini non abbiano scelto sottovaluta la disillusione e la rabbia che c'è in tante case e tante aziende".(Rem)