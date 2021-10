Amministrative: Cecchetti (Lega), in Lombardia risultato positivo con 41 sindaci e altri 5 al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Lega in Lombardia si sta profilando un risultato positivo in questo primo turno di elezioni amministrative. Abbiamo eletto 41 sindaci con un saldo parziale positivo partendo da 40 e abbiamo cinque nostri candidati sindaci al ballottaggio, ovvero Caravaggio, Cassano d'Adda, Nerviano, Seveso e Varese, per cui incrementiamo i nostri primi cittadini". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "A livello di coalizione - prosegue - governeremo in almeno 77 amministrazioni comunali rispetto alle 72 uscenti e avremo anche in questo caso altri cinque ballottaggi con sindaci di coalizione. Complessivamente implementeremo il numero di nostri consiglieri comunali di maggioranza. Questa tornata elettorale conferma che i cittadini hanno apprezzato la qualità, l'impegno e il buon lavoro dei nostri amministratori locali e di riflesso premia il lavoro quotidiano della nostra giunta regionale in Lombardia e quello della Lega al Governo nazionale". "Siamo soddisfatti di questo risultato e puntiamo a migliorarlo al ballottaggio tra due settimane", conclude Cecchetti.(Com)