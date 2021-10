Germania: premier Sassonia Kretschmer, grati all'Italia per sostegno a riunificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “profondamente grata” all'Italia per il sostegno che ha dato alla sua riunificazione e la “fiducia” che le ha dimostrato da allora. È quanto affermato dal primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, durante il discorso tenuto per le celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca a Roma. L'evento è in corso a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling. Secondo Kretschmer, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), l'unità tedesca è “possibile solo in una comune casa europea”. (Geb)