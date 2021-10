Roma 2021: Michetti, Raggi dice mai con destre? Io sono un moderato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggi dice mai con le destre? "Sono contrario a ogni discriminazione. Rispetto ogni posizione. Sono una persona assolutamente moderata". Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, durante la conferenza stampa dal suo comitato elettorale, rispondendo ad una domanda su come recuperare il voto degli elettori di Virginia Raggi, nonostante l'ormai ex sindaca abbia detto "mai con le destre". (Rer)