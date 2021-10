Ue: premier Sassonia Kretschmer, solo insieme possiamo affrontare ascesa Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è “più di una zona di libero scambio, è una comunità di valori” e deve essere in grado di “far valere le nostre idee di libertà, di economia di mercato e sociale” di fronte all'ascesa della “potenza” della Cina. “Abbiamo veramente l'ambizione di poter contrapporre qualcosa alla Cina: Germania, Francia e Italia non potrebbero farlo da sole, solo insieme possiamo affrontare questa sfida”. È quanto affermato dal primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, durante il discorso tenuto per le celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca a Roma. L'evento è in corso a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling. Kretschmer è esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). (Geb)