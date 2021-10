Roma 2021: Michetti, servono pacificazione e infrastrure, campagna elettorale straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma servono pacificazione, infrastrutture e serenità". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, durante la conferenza stampa dal suo comitato elettorale. "In due mesi, con agosto di mezzo, abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria, siamo riusciti a raggiungere quasi tutti i territori di Roma - ha aggiunto Michetti -. Il tempo è stato poco ma il dato significativo, siamo in testa. Per una città che ha dei cittadini che attendono da 36 anni risposte sui condoni credo che la prima risposta da dare sia sulla macchina. La burocrazia la governi soltanto se la conosci e gli enti locali sono un corso di laurea non di cinque ma di venti anni - ha ribadito Michetti -. Il centrodestra ha a cuore la macchina amministrativa di 50 mila anime e se non si muove quella non si rilasciano i titoli abitativi. Oggi viviamo in una città immobile davanti a buche, igiene urbana, alla cura dei plessi scolastici, alla manutenzione del verde", ha concluso Michetti. (Rer)