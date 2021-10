Roma 2021: Fd'I - civica Calenda in testa per preferenze oltre al 17 per cento, segue Pd, M5s a 11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 737 sezioni scrutinate su 2.603, al momento a Roma Fratelli d’Italia è il primo partito con il 17,87 per cento delle preferenze. Segue la lista Calenda sindaco, la civica del candidato sindaco di Azione che ha il sostegno anche di Italia viva e Più Europa, con il 17,71 per cento e si attesta terzo il Partito democratico con il 16,26 per cento di voti. Quarto e di molto staccato il Movimento 5 stelle, all’11,45 per cento. La Lega registra il 6,06 per cento di preferenze. (Rer)