Milano 2021: Europa verde, siamo terzo partito della coalizione

- I Verdi italiani e le politiche per la sostenibilità ripartono da Milano, dal grande successo di Beppe Sala e della lista di Europa Verde. Il risultato, se sarà confermato dalle attuali tendenze, ci colloca terzo partito della coalizione. Saremo i primi alleati del Sindaco Sala e determinati a mettere al centro dell'agenda politica della metropoli nei prossimi cinque anni le politiche per una sostenibilità che vada finalmente oltre i troppi bla bla. La lotta ai cambiamenti climatici parte dalle città come Milano e dai molti effetti benefici che potranno produrre le politiche green. Un grande grazie va agli elettori, alle decine di candidate e candidati di grande qualità, tra cui molti giovani che si sono messi in gioco in prima persona e a tutti i militanti che hanno condotto una splendida ed emozionante campagna elettorale. Lo dichiarano in una nota i capilista di Europa Verde Elena Grandi e Carlo Monguzzi e i co-portavoce cittadini Mariolina De Luca e Andrea Bonessa. (Com)