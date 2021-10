© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Patto per Napoli ci abbiamo messo tutto il nostro impegno. Gaetano Manfredi ha dimostrato amore per questa città e si è rivelato l'interprete giusto del nostro progetto". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Napoli per la conferenza stampa del candidato congiunto Pd-M5s dato vincente al primo turno. (Ren)