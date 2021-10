© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma? Abbiamo corso con nostro progetto e non abbiamo nulla da recriminare". Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa in corso a Napoli dove è arrivato per festeggiare Gaetano Manfredi, il candidato sindaco congiunto Pd-M5s, dato vincente al primo turno. (Ren)