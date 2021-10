Roma 2021: sarà ballottaggio centrodestra-centrosinistra, coalizioni battono Calenda e Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le coalizioni, il centrosinistra da un lato e il centrodestra dall'altro, l'hanno spuntata nella Capitale e portano i rispettivi candidati a sindaco al ballottaggio. Quando è scrutinato quasi un quarto delle sezioni, 737, si confermano in testa Enrico Michetti per il centrodestra, che si trova al 30,86 per cento e Roberto Gualtieri per il centrosinistra al 26,92 per cento. Per quanto riguarda le liste è testa a testa tra Fratelli d'Italia (con il 17,86 di preferenze), Partito democratico (al 16,26 per cento) e lista Civica Calenda che include anche Italia viva e Più Europa (con il 17,71). Crolla all'11,45 per cento il Movimento 5 stelle, effetto anche della bassa affluenza nei Municipi in cui i pentastellati, con la sindaca oggi uscente Virginia Raggi, ottennero un plebiscito di consensi: il Municipio VI delle Torri e il Municipio X, quello di Ostia e del litorale, entrambi territori storicamente di centrodestra. (segue) (Rer)