Italia-Germania: Zingaretti (Pd), non dimentico solidarietà tedesca nelle emergenze

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato di non dimenticare le dimostrazioni concrete di solidarietà giunte al territorio dalla Germania, durante la pandemia di Covid-19 così come per il terremoto del 2016, che distrusse vari comuni tra cui Amatrice. L'esponente del Partito democratico (Pd) si è espresso la le celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca a Roma. L'evento è in corso a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco nella capitale d'Italia. Viktor Elbling. Per Zingaretti, “è bello sapere che oggi sta nascendo ad Amatrice un nuovo ospedale, proprio grazie alla generosità dei cittadini della Germania”. (Geb)