Roma 2021: applausi e cori a comitato centrosinistra, Gualtieri "vinciamo e cambiamo città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo applauso e i cori dei sostenitori "Bravo" e "Roberto sindaco": così Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, è stato accolto nel suo comitato elettorale a via di Portonaccio dove era già arrivato alle 15 ma si era tenuto in disparte, in una sala con il suo staff, in attesa di risultati più o meno attendibili. Le ultime rilevazioni a spoglio in corso lo danno quasi al 27 per cento, poco sotto il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, arrivato per ora al 31,5 per cento con poco più di 200 sezioni scrutinio su 2.603. Gualtieri ha ringraziato il segretario romano del Pd, Andrea Casu, che ha vinto le elezioni suppletive e salutato il suo risultato come un buon auspicio per il ballottaggio nella Capitale. (segue) (Rer)