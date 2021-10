Roma 2021: applausi e cori a comitato centrosinistra, Gualtieri "vinciamo e cambiamo città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i complimenti ad Andrea Casu, abbiamo eletto un giovane parlamentare capace. È un segnale positivo per il ballottaggio", ha detto Gualtieri. Poi ha ringraziato la squadra di volontari e sottoscritto "adesso vinceremo e cambieremo questa città". Per le prossime due settimane Gualtieri ha promesso determinazione e impegno. "Siamo molto soddisfatti perché siamo al ballottaggio, adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane per dare a Roma un governo all'altezza di una grande Capitale europea", ha affermato. E sull'esito del ballottaggio ha concluso: "Siamo fiduciosi e ottimisti". (Rer)