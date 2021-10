Turismo: Wto, moderata ripresa del settore a giugno e luglio ma le sfide persistono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo ha mostrato segni di leggera ripresa a giugno e luglio con più persone che hanno attraversato i confini rispetto al 2020, ma il 2021 rimane un anno impegnativo per l'industria dei viaggi globale. È quanto affermato oggi dall'Organizzazione mondiale del turismo (Wto), che stima in 54 milioni i turisti che hanno attraversato i confini internazionali a luglio, una cifra in calo del 67 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 ma la più alta dall'aprile 2020. "Ciò si confronta con una stima di 34 milioni di arrivi internazionali registrati nel luglio 2020, anche se ben al di sotto dei 164 milioni di cifre registrate nel 2019", ha affermato il Wto in un comunicato stampa. "Tuttavia, il 2021 continua a essere un anno impegnativo per il turismo globale, con arrivi internazionali in calo dell'80 per cento a gennaio-luglio rispetto al 2019", prosegue la dichiarazione, secondo cui il rimbalzo degli arrivi internazionali è il risultato dell'allentamento delle restrizioni da parte delle autorità per i viaggiatori vaccinati, dei progressi nella campagna di vaccinazione e dell'aumento della fiducia dei consumatori. Le Americhe, l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente sono state tra le regioni che hanno visto un moderato miglioramento degli arrivi internazionali. In particolare, i Caraibi hanno fatto registrare la migliore prestazione tra le sub-regioni mondiali, mentre l'Asia e il Pacifico hanno registrato i risultati più deboli nel periodo gennaio-luglio rispetto al 2019, con un calo del 95 per cento degli arrivi internazionali. Guardando al futuro, il Wto ha affermato che il periodo settembre-dicembre vedrà risultati contrastanti, mentre il settore del turismo globale dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid nel 2024 o successivamente. (Res)