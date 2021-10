Roma 2021: Calenda si ferma a 17,5 preferenze, "torno a fare eurodeputato ma risultato importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda, il candidato sindaco di Azione non andrà al ballottaggio: si attesta al momento al quarto posto con il 17,5 delle preferenze, dopo Virginia Raggi, sindaca uscente del Movimento 5 stelle. Ha tirato un bilancio nella sede del suo comitato elettorale in viale di Trastevere a Roma per analizzare i dati che sono in suo possesso. Nel corso della conferenza stampa ha ribadito che non farà "apparentamenti perché non sarebbe corretto per i miei elettori che sono di centro destra e centro sinistra. Le indicazioni del mio voto le farò dopo, quando avrò risultati definitivi". A proposito del suo impegno politico ha detto di essersi candidato "per fare il sindaco, a meno di sorprese nel corso dello spoglio, non ci sono riuscito, e per questo resto a fare l'eurodeputato". Ma rivendica con orgoglio un risultato importante, aver dimostrato "che esiste un'area di riformismo pragmatica che non si accontenta dell'offerta politica attuale e che a Roma ha avuto una affermazione molto significativa. Non so - ha detto - se saremo al 18,5 o 20,5 per cento, ma è un dato che per una lista civica non ha precedenti a Roma". (segue) (Rer)