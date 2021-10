Roma 2021: Calenda si ferma a 17,5 preferenze, "torno a fare eurodeputato ma risultato importante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forte di questi dati o di quelli che verranno certificati dalle urne nel corso dello spoglio, questo risultato "apre - dice anche Calenda - una fase di lavoro anche a livello nazionale". Dispiace che i numeri non lo vedono al ballottaggio anche perché "il nostro non è mai stato un lavoro di testimonianza. Abbiamo lavorato duro e sodo a Roma per presentare proposte serie e articolate per affrontare temi" importanti "come termovalorizzatore, municipalizzate. Tutto quello che serve veramente per ribaltare questa città che versa in condizioni disastrose". (Rer)