- Il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti è arrivato al suo comitato elettorale, in via Antonio Malfante, accolto dagli applausi. La sala stampa è gremita di giornalisti, in attesta della sua conferenza che sta per iniziare. Secondo le ultime proiezioni Michetti è in testa, seguito dal candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. (Rer)