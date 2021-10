Roma 2021: Gualtieri, ci rivolgiamo a elettori Raggi e Calenda ma no apparentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le alleanze al ballottaggio? Siamo soddisfatti di essere al ballottaggio e siamo fiduciosi per la nostra proposta politica. Ci rivolgeremo a tutti, in particolare agli elettori di Virginia Raggi e Carlo Calenda. Crediamo che la mia candidatura e il nostro programma sia il più adeguato a una grande Capitale europea". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, dal suo comitato elettorale in via di Portonaccio in collegamento con il Tg di La7. "Mi rivolgerò a tutti anche ai leader ma non farò apparentamenti", ha concluso (Rer)