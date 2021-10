Italia-Germania: firmato accordo di partenariato regionale tra Lazio e Sassonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, hanno firmato a Roma un accordo di patenariato regionale per la collaborazione in “settori cruciali e innovatici, come la medicina, l'economia, la scienza e la cultura”. È quanto dichiarato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, durante il discorso con cui ha aperto le celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca. L'evento è in corso a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco nella capitale d'Italia. Per Elbling, l'intesa tra Lazio e Sassonia dimostra “la volontà, l'impegno a cooperare a tutto campo” di Italia e Germania. (Geb)