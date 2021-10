© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa tornata amministrativa rafforza il governo Draghi e la prospettiva democratica e progressista. Consolida un ruolo di perno nelle città", della coalizione di centrosinistra. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, dal suo comitato elettorale in via di Portonaccio in collegamento con il Tg di La7. (Rer)