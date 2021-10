Energia: Gentiloni, soluzioni richiedono tempo perché non sono tradizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dell'aumento dei prezzi dell'energia andranno trovate soluzioni originali che non sono facili e che per questo richiederanno tempo: per questo motivo, si potrebbero avere alcune proposte in ottobre, prima del Consiglio europeo del 21 e 22, e altre a dicembre nel pacchetto sull'energia della Commissione europea. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Come sapete il dibattito è in corso, e i motivi dell'incremento dei prezzi del gas naturale sono chiarissimi", ha spiegato Gentiloni. "Ma non credo che ci sarà una rivoluzione del nostro sistema degli Ets", "noi troveremo delle soluzioni, se possibile originali, per affrontare i problemi che abbiamo nei prezzi dell'elettricità", ha continuato. "Nel dibattito di oggi diversi ministri si sono susseguiti su appalti comuni, iniziative sullo stoccaggio dell'energia. Si tratta quindi di processi che richiedono soluzioni che non sono né facili, né tradizionali. Quindi il vaglio va fatto in maniera meticolosa e richiede del tempo", ha proseguito il commissario. "Per questo, ha aggiunto, "io ho presentato la possibilità di alcune di queste proposte possano arrivare nella comunicazione di metà ottobre, prima del Consiglio europeo, e altre nel pacchetto sull'energia che è nel nostro programma per dicembre". Gentiloni ha anche sottolineato che "la Commissione apprezza le proposte fatte dagli Stati membri" ed "è grata di queste proposte" che "riguardano tematiche stiamo anche noi discutendo nell'ambito di questa 'cassetta degli attrezzi'". (Beb)