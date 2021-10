Ue: ambasciatore tedesco Elbling, Next Generation Eu dimostrazione futuro comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu dimostra che l'Ue ha “un futuro comune”. Gli Stati membri si sono “indebitati insieme per garantire la tenuta del mercato unico e il rilancio” delle rispettive economie. “Ci stiamo impegnando davvero per un'Europa sempre più integrata, che sia solidale a 360 gradi, con solidarietà, corresponsabilità di tutti verso tutti”, non a senso unico. quanto dichiarato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, durante il discorso con cui ha aperto le celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca. L'evento è in corso a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco nella capitale d'Italia. Secondo Elbling, l'Ue deve essere “sovrana verso l'esterno, capace di gestire insieme le grandi sfide del nostro tempo”. Nell'affrontare la pandemia di Covid-19, ha proseguito il diplomatico, “l'Europa ha agito compatta”, ma rimane ancora “tantissimo da fare”. In particolare, deve essere rafforzata la resilienza sanitaria, vanno trasformate le economie degli Stati membri e ci si deve impegnare “per unna connettività globale, aperta, basata su standard e norme comuni”. Al riguardo, Elbling ha evidenziato: “Non vogliamo il protezionismo, vogliamo continuare a essere aperti”. Secondo l'ambasciatore di Germania a Roma, l'Ue vuole poi sviluppare una “vera” politica estera e di sicurezza comune, “dove i nostri valori possano avere il loro peso”. Per Elbling, “questa è una delle lezioni comuni che abbiamo tratto dall'Afghanistan”.(Geb)