Coree: dipartimento di Stato Usa, bene ripristino canali di comunicazione diretta

- Gli Stati Uniti accolgono con favore il ripristino dei canali di comunicazione diretta tra le due Coree in mezzo alle tensioni nucleari in corso. Lo ha detto oggi il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, nel corso di un briefing con la stampa. "Quando si tratta di ristabilire le comunicazioni intercoreane, lo abbiamo detto prima che sosteniamo il dialogo e l'impegno intercoreani, nonché la cooperazione", ha aggiunto Price. La Corea del Nord ha ripristinato le linee di comunicazione diretta tra quel Paese e la Corea del Sud dal mese di ottobre, nel tentativo di rilanciare il dialogo nella Penisola inter-coreana. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency", secondo cui la riattivazione delle linee di comunicazione telefoniche è stata accompagna da una nuova sollecitazione alla Corea del Sud a lavorare al miglioramento delle relazioni bilaterali, e ad abbandonare i "doppi standard" in merito ai programmi di sviluppo di armamenti. Pyongyang aveva riattivato i canali di comunicazione diretta tra le due Coree lo scorso luglio, dopo una interruzione durata 13 mesi; Pyongyang aveva però nuovamente interrotto i contatti regolari con Seul ad agosto, a seguito delle esercitazioni congiunte effettuate delle Forze armate statunitensi e sudcoreane. (segue) (Nys)