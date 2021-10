Export: Di Maio, crescita merito delle imprese, Stato pronto a fare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’economia e dell’export è “merito delle nostre aziende: ma allo stesso tempo, per la prima volta dopo tanti anni, le imprese che hanno avuto il coraggio di andare all’estero hanno trovato uno Stato pronto a fare sistema”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “E questi dati sono solo l’inizio, perché se rendiamo strutturali gli interventi effettuati nell’ultimo anno e mezzo possiamo fare un lavoro ancora migliore: i numeri dell’export sono quindi cresciuti nonostante le difficoltà legate al Covid, pensate cosa potremo raggiungere grazie ai vaccini e alle riaperture”, ha detto. (Rin)