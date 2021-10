Milano 2021: seconda proiezione Sala 57,4 per cento Bernardo 32,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con un campione del 28 per cento delle schede scrutinate, vede il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala avanti con il 57,4 per cento dei voti e la sua coalizione è al 57 per cento, mentre il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, ha preso il 32,1 per cento dei voti contro il 33 per cento della coalizione. La candidata del M5S, Layla Pavone, viene data al tre per cento così come la sua coalizione 3,1, mentre Gianluigi Paragone ha preso il 3 per cento dei voti e la sua coalizione si è fermata al 2,8 per cento. (Rem)