M5s: Conte, quello del Movimento è progetto di medio-lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è tanta voglia di partecipare, c’è tanta domanda di politica. Abbiamo cercato di intercettarla, ma siamo partiti molto tardi in questo progetto politico di rinnovamento del Movimento cinque stelle". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, in merito alle elezioni Amministrative. "E’ un progetto di medio-lungo termine, richiederà dei tempi", ha aggiunto il premier, secondo cui "già adesso ci sono segnali incoraggianti in alcuni casi: penso a Napoli, a Bologna, in altri meno incoraggianti, ma chiaramente non può essere un primo passaggio che può condizionare la solidità, la forza di un progetto politico". (Rin)