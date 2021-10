© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano le prime proiezioni sulle liste a seguito del voto. La rilevazione diramata dal Tg1 vede il Partito democratico primo partito con il 16,4 per cento, seguito da Fratelli d'Italia con il 15,6 per cento. Al 15,3 per cento la lista di Calenda sindaco, al 12,8 per cento il M5s. Ancora al 7,9 per cento la Civica per Gualtieri sindaco e al 5,1 per cento la Civica per Michetti sindaco. (Rer)