- Clima di attesa nella sede del comitato elettorale del candidato a sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda. L'intervento dell'ex ministro previsto per le 17.30 è slittato ad un orario ancora da definire in attesa, dicono al comitato elettorale, di dati più indicativi. Da indicazioni dello stesso portavoce del comitato, Calenda dovrebbe arrivare in sede entro le 19:00. (Rer)