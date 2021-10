Milano 2021: Pd primo partito con il 33,9, Lega all'11,4 e Fd'I 10,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai,con un campione del 28 per cento delle schede scrutinate vede il Partito democratico in testa con il 33,9 per cento, seguito dalla Lega all'11,4 che supera Fratelli d'Italia che si ferma al 10,2 per cento. La Lista civica “Beppe Sala sindaco” ha raccolto il 9,6 per cento dei voti, Forza Italia il 6,6 Europa verde 5,6, Riformisti 3,5 per cento, M5S 3,1 per cento, la Lista civica Bernardo Sindaco 2,9 per cento e Milano Popolare 1,6 per cento. (Rem)